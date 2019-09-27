Абромавичус отменил приказ об измении устава "Укрспецэкспорта"

"Данным приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права. Руководство концерна считает, что предыдущая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт" угрожала целостности системы управления концерна, а потому должна была быть изменена", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в пресс-службе концерна, изменения в устав "Укрспецэкспорта", внесенные предыдущим руководством 19 августа 2019 года, существенно ограничивали полномочия концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами, которые становились зависимыми в кадровых, финансовых вопросах, стратегии работы, реорганизации и ликвидации.

Как уже писал УНН, в ГК "Укроборонпром" инициировали серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне после появления 3 сентября 2019 года информации о подписании экс-гендиректором приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".