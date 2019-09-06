"Укроборонпром" проведет внутреннее расследование изменений устава "Укрспецэкспорта"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ГК "Укроборонпром" инициировали серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне после появления 3 сентября информации о подписании экс-гендиректором приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт". Об этом УНН сообщили в пресс-службе концерна.
"Согласно обнародованной информации, изменения в устав "Укрспецэкспорта" существенно ограничивают полномочия концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами", - указали в ДК.
"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем концерна. Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства. По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы", - прокомментировал ситуацию гендиректор ГК Айварас Абромавичус.
Кроме того, Абромавичус инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов, касающихся внешнеэкономического контракта ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которые предположительно могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Для этого в концерне создана специальная комиссия из числа работников Департамента безопасности, Департамента юридической поддержки и правовой экспертизы.
"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете", - отметил он.
Напомним, Президент Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома".