Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", підписавши відповідний указ №641/2019, передає УНН.
"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться у документі.
Крім того, Президент підписав указ №640/2019, яким звільнив Павла Букіна з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".
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"Звільнити Букіна Павла Юрійовича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначено у документі.
Нагадаємо, у червні Президент призначив Абромавичуса до Наглядової ради “Укроборонпрому”.