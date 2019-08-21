Арахамія запропонував змінити менеджмент Укроборонпрому і приватизувати його
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Керівництво ДК "Укроборонпром" потрібно поміняти та приватизувати концерн. Про це заявив обраний народний депутат, якого називають ймовірним очільником майбутньої фракції "Слуга народу", Давид Арахамія журналістам у середу, передає УНН.
"Я думаю, що скандали, які пов’язані з Укроборонпромом, треба зводити на нівець. За допомогою… Ради національної безпеки і оборони, тому що це той орган, який повинен бути інтегратором в цих процесах. І вони вже почали це робити. У свою чергу, потрібно повністю поміняти менеджмент концерну та приватизувати його. Коли він буде належним чином корпоратизований, це і мінімізує ризики конфлікту, які є зараз", - сказав Арахамія.
За його словами, в новому складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі буде спеціальний відділ. Він додав, що представники цього відділу займуться проблемами Укроборонпрому.
Додамо, для реформування Укроборонпрому створять координаційний центр в РНБО.
Нагадаємо, ДБР розслідує привласнення 10 млн грн співробітниками "Укрспецекспорту".