Арахамия предложил сменить менеджмент Укроборонпрома и приватизировать его

"Я думаю, что скандалы, связанные с Укроборонпромом, надо сводить на нет. С помощью... Совета национальной безопасности и обороны, потому что это тот орган, который должен быть интегратором в этих процессах. И они уже начали это делать. В свою очередь, нужно полностью поменять менеджмент концерна и приватизировать его. Когда он будет должным образом корпоратизирован, это и минимизирует риски конфликта, которые есть сейчас", - сказал Арахамия.

По его словам, в новом составе Министерства экономического развития и торговли будет специальный отдел. Он добавил, что представители этого отдела займутся проблемами Укроборонпрома.

Добавим, для реформирования Укроборонпрома создадут координационный центр в СНБО.

Напомним, ГБР расследует присвоение 10 млн грн сотрудниками "Укрспецэкспорта".