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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37644 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118104 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128823 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124681 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127834 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152630 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150932 просмотра

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Арахамия предложил сменить менеджмент Укроборонпрома и приватизировать его

Арахамия предложил сменить менеджмент Укроборонпрома и приватизировать его

Киев  •  УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Руководство ГК "Укроборонпром" нужно поменять и приватизировать концерн. Об этом заявил избранный народный депутат, которого называют вероятным главой будущей фракции "Слуга народа", Давид Арахамия журналистам в среду, передает УНН.

"Я думаю, что скандалы, связанные с Укроборонпромом, надо сводить на нет. С помощью... Совета национальной безопасности и обороны, потому что это тот орган, который должен быть интегратором в этих процессах. И они уже начали это делать. В свою очередь, нужно полностью поменять менеджмент концерна и приватизировать его. Когда он будет должным образом корпоратизирован, это и минимизирует риски конфликта, которые есть сейчас", - сказал Арахамия.

По его словам, в новом составе Министерства экономического развития и торговли будет специальный отдел. Он добавил, что представители этого отдела займутся проблемами Укроборонпрома.

Добавим, для реформирования Укроборонпрома создадут координационный центр в СНБО.

Напомним, ГБР расследует присвоение 10 млн грн сотрудниками "Укрспецэкспорта".

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