Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Кроме того, Президент подписал указ №640/2019, которым освободил Павла Букина от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

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"Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Напомним, в июне Президент назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома".