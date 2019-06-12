Президент призначив Абромавичуса до Наглядової ради “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Екс-міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса Президент України Володимир Зеленський призначив до складу Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”. про це йдеться у відповідному Указі глави держави, повідомляє УНН.
“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 309 “Про членів Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ (зі змінами, внесеними Указами від 17 листопада 2016 року № 510 та від 18 січня 2018 року № 8):
призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ (за згодою);
y зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ Я.Скалька, І.Черкаського абзаци третій, четвертий виключити”, — йдеться в Указі № 402/2019.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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