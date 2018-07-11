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Команда екс-міністра Абромавичуса збрехала про масштабні інвестиції в бурштинову галузь України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У листопаді 2015 року на той час чиновники Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомили про масштабні інвестиції в бурштинову галузь України. Але, як випливає з відповіді МЕРТ на запит УНН, все це виявилося брехнею.

Йдеться про багатостраждальне державне підприємство "Укрбурштин" - дочірню компанію ДАК "Українські поліметали" Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У 2015 році генеральний директор ДАК "Українські поліметали" Костянтин Лісничий, за деякими даними протеже екс-міністра Айвараса Абромавичус, публічно, під час прес-конференції та в присутності керуючого партнера юридичної компанії "Ario Caital Group" Юліана Хорунжого підписав меморандум з компаніями "Озон Інвестмент" і "Карл Груп", які в свою чергу зобов'язалися протягом 5 років вкласти в спільні проекти з видобутку бурштину 10 млн доларів.

"Це реальні інвестори, з якими ми провели серйозну роботу, які зацікавлені інвестувати в Україну", - запевняв тоді Лісничий.

Він обіцяв легалізацію видобутку бурштину, легальне працевлаштування 500-1000 осіб і сумарний дохід в розмірі 25,871 млн доларів.

Але як виявилося, ніяких інвесторів і будь-якого співробітництва не було і, очевидно, не передбачалося.

"Протягом 2015-2018 років компанія ДАК "Українські поліметали" не отримувала інвестиційних грошей від компаній "Озон інвестмент" і групи компаній "Карл Груп". Компанія (ДАК "Українські поліметали - ред.) не здійснювала співпрацю з зазначеними юридичними особами і, відповідно, не отримувала дохід.

За інформацією ДП "Укрбурштин", він також не здійснював співпрацю з компаніями "Озон інвестмент" і групами компаній "Карл Груп", - повідомили в ДАК "Українські поліметали" на запит УНН.

Далі більше. У МЕРТ вказали, що Лісничий звільнений з посади керівника ДАК "Українські поліметали" тільки в квітні 2018 року. Минулий рік державна компанія під його керівництвом закінчила зі збитком в розмірі 2,5 млн грн.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус займав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 по 2016 рік.

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