Команда екс-міністра Абромавичуса збрехала про масштабні інвестиції в бурштинову галузь України

КИЇВ. 11 липня. УНН. У листопаді 2015 року на той час чиновники Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомили про масштабні інвестиції в бурштинову галузь України. Але, як випливає з відповіді МЕРТ на запит УНН, все це виявилося брехнею.