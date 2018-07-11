Команда экс-министра Абромавичуса солгала о масштабных инвестициях в янтарную отрасль Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В ноябре 2015 года на то время чиновники Министерства экономического развития и торговли сообщили о масштабных инвестициях в янтарную отрасль Украины. Но, как следует из ответа МЕРТ на запрос УНН, все это оказалось ложью.
Речь идет о многострадальном государственном предприятии “Укрбурштин” — дочерней компании ГАК “Украинские полиметаллы” Министерства экономического развития и торговли.
В 2015 году генеральный директор ГАК “Украинские полиметаллы” Константин Лесничий, по некоторым данным протеже экс-министра Айвараса Абромавичуса, публично, во время пресс-конференции и в присутствии управляющего партнера юридической компании “Ario Caital Group” Юлиана Хорунжего подписал меморандум с компаниями “Озон Инвестмент” и “Карл Групп”, которые в свою очередь обязались в течении 5 лет вложить в общие проекты по добыче янтаря 10 млн долларов.
“Это реальные инвесторы, с которыми мы провели серьезную работу, которые заинтересованы инвестировать в Украину”, — уверял тогда Лесничий.
Он обещал легализацию добычи янтаря, легальное трудоустройство 500-1000 человек и суммарный доход в размере 25,871 млн долларов.
Но как оказалось, никаких инвесторов и никакого сотрудничества не было и, очевидно, не предполагалось.
“В течении 2015-2018 годов компания ГАК “Украинские полиметаллы” не получала инвестиционных денег от компаний “Озон инвестмент” и группы компаний “Карл Групп”. Компания (ГАК “Украинские полиметаллы — ред) не осуществляла сотрудничество с указанными юридическими лицами и соотвественно, не получала доход.
По информации ГП "Укрбурштин", он также не осуществлял сотрудничество с компаниями "Озон инвестмент" и группами компаний "Карл Групп", — сообщили в ГАК “Украинские полиметаллы” на запрос УНН.
Дальше больше. В МЕРТ указали, что Лесничий уволен с должности руководителя ГАК “Украинские полиметаллы” только в апреле 2018 года. Прошлый год государственная компания под его руководством закончила с убытком в размере 2,5 млн грн.
Напомним, Айварас Абромавичус занимал должность министра экономического развития и торговли Украины с 2014 по 2016 года.