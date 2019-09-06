"Укроборонпром" проведе внутрішнє розслідування змін статуту "Укрспецекспорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У ДК “Укроборонпром” ініціювали серію внутрішніх розслідувань щодо останніх подій в концерні після появи 3 вересня інформації щодо підписання ексгендиректором наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт". Про це УНН повідомили у пресслужбі концерну.
"Відповідно до оприлюдненої інформації, зміни до статуту "Укрспецекспорту" суттєво обмежують повноваження концерну з управління підприємствами-спецекспортерами", - вказали у ДК.
"У нас була інформація про ці зміни ще до мого призначення. Як тільки ми отримали повноваження, одразу почали заходи по виправленню цих змін. На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерах під повним контролем концерну. Я вже дав доручення провести службове розслідування щодо обставин підготовки та прийняття змін до статуту та відповідності дій посадових осіб концерну, які впровадили ці зміни, вимогам чинного законодавства. Щодо цієї ситуації проводиться внутрішнє розслідування. У разі встановлення протиправних чи незаконних дій, ми будемо звертатися в правоохоронні органи", – прокоментував ситуацію гендиректор ДК Айварас Абромавичус.
Окрім того, Абромавичус ініціював службове розслідування обставин появи в пресі документів, що стосуються зовнішньоекономічного контракту ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", які ймовірно можуть містити інформацію з обмеженим доступом та комерційну таємницю. Для цього в концерні створена спеціальна комісія з числа працівників Департаменту безпеки, Департаменту юридичної підтримки та правової експертизи.
"Інформація стосувалась одного з контрактів на постачання військової техніки, але сама суть контракту була спотворена і представлена у негативному світлі", – зазначив він.
Нагадаємо, Президент Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".