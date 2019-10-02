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Укроборонпром оптимізує роботу власних спецекспортерів

Київ • УНН

 • 13306 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Державний концерн “Укроборонпром” прагне лібералізувати спецекспорт, оптимізувати та зробити експортну функцію Укроборонпрому ефективною. Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус, повідомляє УНН з посиланням на концерн.

Укроборонпром оптимізує роботу власних спецекспортерів

“Ми виступаємо за лібералізацію спецекспорту. Зараз Україна знаходиться на переломному етапі: ми все менше продаємо залишків радянської техніки, їхнього ремонту чи модернізації, і все більше готові давати на міжнародний ринок власні, новітні розробки", наголосив очільник "Укроборонпрому".

Зараз в Україні біля 20 підприємств, що мають спеціальну експортну ліценцію, 6 з яких у складі Укроборонпрому.

"Наша мета – оптимізувати та зробити експортну функцію Укроборонпрому ефективною. Наразі, іноді ми маємо ситуацію коли декілька спецекспортерів конкурують за один і той самий ринок збуту! Така внутрішня конкуренція призводить до зниження ціни, тобто Україна втрачає валютну виручку. Кількість наших спецексопретрів буде скорочена”, – додав Айварас Абромавичус.

Нагадаємо, що “Укроборонпром” скасував зміни до статуту “Укрспецекспорту”, що ставили під загрозу цілісність Концерну. Відповідний наказ підписав генеральний директор Державного Концерну “Укроборонпром” Айварас Абромавичус. Вказаним наказом затверджується нова редакція статуту Державної компанії "Укрспецекспорт", що усуває всі ризики та визначає компанію юридичною особою публічного права.

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