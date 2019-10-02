Укроборонпром оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 37980 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 75169 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 78560 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 129032 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 181231 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 169304 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 219789 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202332 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 446725 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234723 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 57195 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 62060 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 41122 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 14631 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 38316 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 207430 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 191560 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 277871 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 446725 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 546979 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 129034 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 65373 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 62710 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 68735 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 99064 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Укроборонпром оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

Киев • УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" стремится либерализовать спецэкспорт, оптимизировать и сделать экспортную функцию Укроборонпрома эффективной. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс, сообщает УНН со ссылкой на концерн.

Укроборонпром оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

"Мы выступаем за либерализацию спецэкспорта. Сейчас Украина находится на переломном этапе: мы все меньше продаем остатков советской техники, их ремонт или модернизации, и все больше готовы давать на международный рынок собственные, новые разработки", отметил глава "Укроборонпрома".

Сейчас в Украине около 20 предприятий, имеющих специальную экспортную лицензию, 6 из которых в составе Укроборонпрома.

"Наша цель - оптимизировать и сделать экспортную функцию Укроборонпрома эффективной. Сейчас иногда мы имеем ситуацию когда несколько спецэкспортеров конкурируют за один и тот же рынок сбыта! Такая внутренняя конкуренция приводит к снижению цены, то есть Украина теряет валютную выручку. Количество наших спецэкспортеров будет сокращена" , - добавил Абромавичюс.

Напомним, что "Укроборонпром" отменил изменения в устав "Укрспецэкспорта", ставившие под угрозу целостность Концерна. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс. Указанным приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01