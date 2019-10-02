Укроборонпром оптимизирует работу собственных спецэкспортеров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" стремится либерализовать спецэкспорт, оптимизировать и сделать экспортную функцию Укроборонпрома эффективной. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс, сообщает УНН со ссылкой на концерн.
"Мы выступаем за либерализацию спецэкспорта. Сейчас Украина находится на переломном этапе: мы все меньше продаем остатков советской техники, их ремонт или модернизации, и все больше готовы давать на международный рынок собственные, новые разработки", отметил глава "Укроборонпрома".
Сейчас в Украине около 20 предприятий, имеющих специальную экспортную лицензию, 6 из которых в составе Укроборонпрома.
"Наша цель - оптимизировать и сделать экспортную функцию Укроборонпрома эффективной. Сейчас иногда мы имеем ситуацию когда несколько спецэкспортеров конкурируют за один и тот же рынок сбыта! Такая внутренняя конкуренция приводит к снижению цены, то есть Украина теряет валютную выручку. Количество наших спецэкспортеров будет сокращена" , - добавил Абромавичюс.
Напомним, что "Укроборонпром" отменил изменения в устав "Укрспецэкспорта", ставившие под угрозу целостность Концерна. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс. Указанным приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права.