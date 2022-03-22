Сказано – сделано: хакеры Anonymous слили базу данных Nestlе

Цитата

"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestlе. Утечка 10 гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlе и тому подобное", - сообщили хакеры.

Базу данных можно найти на веб-сайте группировки.

Контекст

Накануне Anonymous угрожало взломать компании, которые продолжают работать с россией после ее вторжения в Украину.

Хакеры предоставили компаниям 48 часов, чтобы подумать и покинуть российский рынок.

Ранее

Как писал УНН, хакерская группа Anonymous взломала сайт "Росатома" и обнародовала гигабайты данных компании.