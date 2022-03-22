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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111854 просмотра

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Сказано – сделано: хакеры Anonymous слили базу данных Nestlе

Сказано – сделано: хакеры Anonymous слили базу данных Nestlе

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Хакерская группа Anonymous обнародовала данные швейцарской компании по производству пищевых продуктов Nestlе, которая осталась работать в россии после ее вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter хакеров.

Цитата

"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestlе. Утечка 10 гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlе и тому подобное", - сообщили хакеры.

Базу данных можно найти на веб-сайте группировки.

Контекст

Накануне Anonymous угрожало взломать компании, которые продолжают работать с россией после ее вторжения в Украину.

Хакеры предоставили компаниям 48 часов, чтобы подумать и покинуть российский рынок.

Ранее

Как писал УНН, хакерская группа Anonymous взломала сайт "Росатома" и обнародовала гигабайты данных компании.

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