Anonymous взломали сайт "Росатома" и слили базу данных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Хакерская группа Anonymous взломала сайт "Росатома" и обнародовала гигабайты данных компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Anonymous.
Цитата
"Anonymous взломал сайт "Росатома" и начинает сливать гигабайты данных", - говорится в сообщении.
Детали
Также они добавили, что системы российских АЭС не взламывали. Anonymous подчеркнули, что никогда не будут подвергать опасности невинных людей.
Напомним
Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям.
#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.
*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data*