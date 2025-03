Anonymous взломали сайт "Росатома" и слили базу данных

Цитата

"Anonymous взломал сайт "Росатома" и начинает сливать гигабайты данных", - говорится в сообщении.

Детали

Также они добавили, что системы российских АЭС не взламывали. Anonymous подчеркнули, что никогда не будут подвергать опасности невинных людей.

Напомним

Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям.

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.

*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data*