Anonymous зламали сайт "Росатому" та злили базу даних

Цитата

"Anonymous зламав сайт "Росатому" та починає зливати гігабайти даних", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також вони додали, що системи російських АЕС не зламували. Anonymous наголосили, що ніколи не наражатимуть на небезпеку невинних людей.

Нагадаємо

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі.

