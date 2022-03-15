Anonymous зламали сайт "Росатому" та злили базу даних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Хакерська група Anonymous зламала сайт "Росатому" та оприлюднила гігабайти даних компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Anonymous.
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"Anonymous зламав сайт "Росатому" та починає зливати гігабайти даних", - йдеться в повідомленні.
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Також вони додали, що системи російських АЕС не зламували. Anonymous наголосили, що ніколи не наражатимуть на небезпеку невинних людей.
Нагадаємо
Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі.
#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.
*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data*