Сказано – зроблено: хакери Anonymous злили базу даних Nestlе
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Хакерська група Anonymous оприлюднила дані швейцарської компанії з виробництва харчових продуктів Nestlе, яка залишилася працювати в росії після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter хакерів.
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"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestlе. Витік 10 гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlе тощо", - повідомили хакери.
Базу даних можна знайти на вебсайті угруповання.
Контекст
Напередодні Anonymous погрожувало зламати компанії, які продовжують працювати з росією після її вторгнення в Україну.
Хакери надали компаніям 48 годин, щоб подумати та покинути російський ринок.
Раніше
Як писав УНН, хакерська група Anonymous зламала сайт "Росатома" та оприлюднила гігабайти даних компанії.