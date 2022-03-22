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Сказано – зроблено: хакери Anonymous злили базу даних Nestlе

Сказано – зроблено: хакери Anonymous злили базу даних Nestlе

Київ • УНН

 • 260837 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Хакерська група Anonymous оприлюднила дані швейцарської компанії з виробництва харчових продуктів Nestlе, яка залишилася працювати в росії після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter хакерів.

Цитата

"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestlе. Витік 10 гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlе тощо", - повідомили хакери.

Базу даних можна знайти на вебсайті угруповання.

Контекст

Напередодні Anonymous погрожувало зламати компанії, які продовжують працювати з росією після її вторгнення в Україну.

Хакери надали компаніям 48 годин, щоб подумати та покинути російський ринок.

Раніше

Як писав УНН, хакерська група Anonymous зламала сайт "Росатома" та оприлюднила гігабайти даних компанії.

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