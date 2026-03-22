Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета
Митрополит Епифаний рассказал о последней воле Филарета быть во Владимирском соборе. Патриарха похоронили после заупокойной литургии в Киеве.
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время речи на похоронах раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.
Когда недавно соборные отцы виделись с владыкой в последний раз в больнице, он снова говорил о любви. А еще сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым и сложно было поверить, что возможно такое быстрое улучшение. Но Патриарх пророчески предсказал то, что произошло сейчас: он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви и молитве. И пусть это наставление Патриарха, эта христианская жертвенная любовь, с которой начался и которой завершился земной путь веры и служения Святейшего владыки, вдохновляют всех нас!
Зеленский попрощался с Патриархом Филаретом и оценил его роль в истории Украины21.03.26, 13:35 • 8018 просмотров
Напомним
Во Владимирском соборе города Киева сегодня состоялась заупокойная Божественная литургия. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил заключительную часть чина отпевания почившего Святейшего Патриарха Филарета.
Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим22.03.26, 15:42 • 7718 просмотров