Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета

Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Удар рф по Запорожской области - в Камышевахе погиб 53-летний мужчина
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира элитного подразделения Хезболлы
Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим
Гибель проводницы во время эвакуации - Илоне Вовк было всего 19 лет
Масштабный пожар на складе под Киевом охватил 5500 квадратных метров, задействованы десятки спасателей
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 128797 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 83841 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенка
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезнь
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Митрополит Епифаний рассказал о последней воле Филарета быть во Владимирском соборе. Патриарха похоронили после заупокойной литургии в Киеве.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время речи на похоронах раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.

Когда недавно соборные отцы виделись с владыкой в последний раз в больнице, он снова говорил о любви. А еще сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым и сложно было поверить, что возможно такое быстрое улучшение. Но Патриарх пророчески предсказал то, что произошло сейчас: он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви и молитве. И пусть это наставление Патриарха, эта христианская жертвенная любовь, с которой начался и которой завершился земной путь веры и служения Святейшего владыки, вдохновляют всех нас! 

- сказал Епифаний.

Зеленский попрощался с Патриархом Филаретом и оценил его роль в истории Украины

Во Владимирском соборе города Киева сегодня состоялась заупокойная Божественная литургия. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил заключительную часть чина отпевания почившего Святейшего Патриарха Филарета.

Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим

