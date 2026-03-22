Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время речи на похоронах раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.

Когда недавно соборные отцы виделись с владыкой в последний раз в больнице, он снова говорил о любви. А еще сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым и сложно было поверить, что возможно такое быстрое улучшение. Но Патриарх пророчески предсказал то, что произошло сейчас: он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви и молитве. И пусть это наставление Патриарха, эта христианская жертвенная любовь, с которой начался и которой завершился земной путь веры и служения Святейшего владыки, вдохновляют всех нас!