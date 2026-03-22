Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим

После смерти патриарха Филарета часть архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата провела внеочередной собор и объявила об избрании нового предстоятеля. Об этом сообщает Архиепископ Сумской Никодим, передает УНН.

Детали

Новым предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата избрали архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Владимира Кобзаря).

Акт об избрании Патриарха Киевского и всей Руси-Украины предстоятелем Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который был провозглашен на внеочередном заседании архиерейского собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата - говорится в сообщении архиепископа Сумского.

Документ об избрании нового предстоятеля зачитал архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил. В голосовании по новому патриарху УПЦ КП приняли участие 8 архиереев, один из которых отказался участвовать, а двое голосовали онлайн.

Присутствующие, принимавшие участие в голосовании: митрополит Белгородский и Обоянский, экзарх Всероссийский Иоасаф; митрополит Фалештский, экзарх Молдовы Филарет; архиепископ Белоцерковский Андрей; архиепископ Сумской Никодим; архиепископ Днепровский Даниил; епископ Одесский Никон; епископ Херсонский Михаил; епископ Валуйский Петр. Путем тайного голосования патриархом Киевским и всей Руси-Украины единогласно избран архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Кобзарь). Архиепископ Белоцерковский Андрей отказался участвовать в голосовании, ссылаясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП - объявил он.

Что известно об архиепископе Сумском и Ахтырском Никодиме

Архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь) является одним из представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он родился в марте 1971 года в городе Сумы.

В советский период Владимир Кобзарь учился в авиационном военном училище в Сумах и является офицером запаса.

С 1993 года он служит в Сумской епархии УПЦ КП. В 1998 году принял монашеский постриг с именем Никодим, в честь святого праведного Никодима.

В 2000-2004 годах Никодим был секретарем Сумского епархиального управления и настоятелем Свято-Воскресенского кафедрального собора в Сумах.

С 2004 года он возглавил храм в селе Груновка Краснопольского района Сумской области.

В 2019 году его назначили епископом Сумским и Ахтырским. В том же году ему также поручили временное управление Полтавской епархией.

Напомним

Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни 20 марта.