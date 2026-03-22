Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Новий патріарх УПЦ КП після смерті Філарета - чим відомий архієпископ Никодим

Київ • УНН

 • 5936 перегляди

Архієпископа Никодима обрали новим предстоятелем УПЦ КП на позачерговому соборі. У голосуванні взяли участь вісім архієреїв, один з яких утримався.

Після смерті патріарха Філарета частина архієреїв Української православної церкви Київського патріархату провела позачерговий собор і оголосила про обрання нового предстоятеля. Про це повідомляє Архієпископ Сумський Никодим, передає УНН.

Деталі

Новим предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату обрали архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря).

Акт про обрання Патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату, який було проголошено на позачерговому засіданні архиєрейського собору Української Православної Церкви Київського Патріархату

- йдеться у дописі архієпископа Сумського.

Документ обрання нового предстоятеля зачитав архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл. У голосуванні щодо нового патріарха УПЦ КП взяли участь 8 архієреїв, один з яких відмовився брати участь, а двоє голосували онлайн.

Присутні, які брали участь у голосуванні: митрополит Білгородський і Обоянський, екзарх Всеросійський Іоасаф; митрополит Фалештський, екзарх Молдови Філарет; архієпископ Білоцерківський Андрій; архієпископ Сумський Никодим; архієпископ Дніпровський Даниїл; єпископ Одеський Никон; єпископ Херсонський Михаїл; єпископ Валуйський Петро. Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП

- оголосив він.

Що відомо про архієпископа Сумського і Охтирського Никодима

Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим ( Володимир Кобзар) є одним із представників Української православної церкви Київського патріархату. Він народився у березні 1971 року в місті Суми.

У радянський період Володимир Кобзар навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.

З 1993 року він служить у Сумській єпархії УПЦ КП. У 1998 році прийняв чернечий постриг із ім’ям Никодим, на честь святого праведного Никодима.

У 2000-2004 роках Никодим був секретарем Сумського єпархіального управління та настоятелем Свято-Воскресенського кафедрального собору в Сумах.

Із 2004 року він очолив храм у селі Грунівка Краснопільського району Сумської області.

У 2019 році його призначили єпископом Сумським і Охтирським. Того ж року йому також доручили тимчасове керування Полтавською єпархією.

Нагадаємо

Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя 20 березня.

Алла Кіосак

Суспільство
Село
Суми