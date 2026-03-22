Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета

У Володимирському соборі міста Києва сьогодні відбулася заупокійна Божественна літургія. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив заключну частину чину відспівування спочилого Святійшого Патріарха Філарета, передає УНН із посиланням на ПЦУ.

Як повідомили у ПЦУ, заупокійну Божественну літургію звершили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей, архієпископ Одеський і Балтський Афанасій, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій та єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у співслужінні духовенства собору.

Після літургії до собору прибула жалобна процесія з тілом Святійшого Патріарха Філарета. Перед цим на Софійській площі столиці, де зупинялася процесія, було звершено літію за Його Святістю.

У Володимирському соборі Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив заключну частину чину відспівування спочилого Святійшого Патріарха Філарета.

Разом із Предстоятелем Православної Церкви України молилися єпископи та священники з усієї України, духовенство собору на чолі з настоятелем – протоієреєм Борисом Табачеком, а також численні віряни, які прийшли попрощатися з Його Святістю.

Наприкінці богослужіння Блаженніший владика звернувся до присутніх зі словом. Згодом, після прощання, гріб з тілом Святійшого Патріарха Філарета, згідно з його волею, було поховано у соборі.

