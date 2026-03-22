Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Киев • УНН
Во Владимирском соборе состоялась литургия и чин отпевания патриарха Филарета. Тело усопшего похоронили в стенах собора согласно его воле.
Во Владимирском соборе города Киева сегодня состоялась заупокойная Божественная литургия. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил заключительную часть чина отпевания почившего Святейшего Патриарха Филарета, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.
Детали
Как сообщили в ПЦУ, заупокойную Божественную литургию совершили митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, архиепископ Владимирский и Нововолынский Матфей, архиепископ Одесский и Балтский Афанасий, епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий и епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий в сослужении духовенства собора.
После литургии в собор прибыла траурная процессия с телом Святейшего Патриарха Филарета. Перед этим на Софийской площади столицы, где останавливалась процессия, была совершена лития по Его Святейшеству.
Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим22.03.26, 15:42 • 6956 просмотров
Во Владимирском соборе Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил заключительную часть чина отпевания почившего Святейшего Патриарха Филарета.
Вместе с Предстоятелем Православной Церкви Украины молились епископы и священники со всей Украины, духовенство собора во главе с настоятелем – протоиереем Борисом Табачеком, а также многочисленные верующие, пришедшие попрощаться с Его Святейшеством.
В конце богослужения Блаженнейший владыка обратился к присутствующим со словом. Впоследствии, после прощания, гроб с телом Святейшего Патриарха Филарета, согласно его воле, был похоронен в соборе.
Зеленский попрощался с Патриархом Филаретом и оценил его роль в истории Украины21.03.26, 13:35 • 7996 просмотров