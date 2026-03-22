Сказав, що в неділю буде у Володимирському соборі: Епіфаній розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час промови на похованні розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета, передає УНН із посиланням на ПЦУ.

Коли нещодавно соборні отці бачилися з владикою востаннє у лікарні, він знову говорив про любов. А ще сказав, що в неділю буде у Володимирському соборі. Його стан здоров’я був важким і складно було повірити, що можливе таке швидке поліпшення. Але Патріарх пророчо передбачив те, що сталося нині: він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і об’єднав нас в любові та молитві. І нехай ця настанова Патріарха, ця християнська жертовна любов, з якої розпочався і якою завершився земний шлях віри та служіння Святійшого владики, надихають всіх нас!