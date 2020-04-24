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Скандальный режиссер "ДАУ" не может быть причастен к деятельности Мемориального центра "Бабий Яр" - комитет ВР

Скандальный режиссер "ДАУ" не может быть причастен к деятельности Мемориального центра "Бабий Яр" - комитет ВР

Киев  •  УНН

 • 14831 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прислал заявление в Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" о том, что не должен режиссер Илья Хржановский, автор скандального фильма "ДАУ. Дегенерация", быть причастен к деятельности Мемориального центра. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета, народный депутат Александр Ткаченко, передает УНН.

"Обсудили обнародованные кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация". Это история "на грани", а кадры поражают. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, может приводить к "популяризации" подобных действий.

"Мы считаем, что режиссер не может быть причастен к деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, что символизирует Бабий Яр. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительному фонду "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"", - добавил Александр Ткаченко.

Как сообщал УНН, 22 апреля прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация". Во время съемок киноленты детям могли причинить физическую боль или нанести моральный ущерб насильственными действиями.

За проверку также выступила омбудсмен Людмила Денисова.

При этом, в благотворительном фонде (БФ) Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" считают, что "значительный общественный резонанс", который был вызван ситуацией вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, преждевременный и призывают дождаться результатов проверок правоохранительных органов.

Украинские Национальные Новости

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