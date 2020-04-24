Скандальный режиссер "ДАУ" не может быть причастен к деятельности Мемориального центра "Бабий Яр" - комитет ВР

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прислал заявление в Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" о том, что не должен режиссер Илья Хржановский, автор скандального фильма "ДАУ. Дегенерация", быть причастен к деятельности Мемориального центра. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета, народный депутат Александр Ткаченко, передает УНН.