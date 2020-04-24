Скандальний режисер "ДАУ" не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру “Бабин Яр” - комітет ВР

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики надіслав заяву в Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” про те, що не має бути режисер Ілля Хржановський, автор скандального фільму “ДАУ. Дегенерація”, дотичний до діяльності Меморіального центру. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету, народний депутат Олександр Ткаченко, передає УНН.