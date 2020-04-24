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Скандальний режисер "ДАУ" не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру “Бабин Яр” - комітет ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики надіслав заяву в Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” про те, що не має бути режисер Ілля Хржановський, автор скандального фільму “ДАУ. Дегенерація”, дотичний до діяльності Меморіального центру. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету, народний депутат Олександр Ткаченко, передає УНН.

“Обговорили оприлюднені кадри насилля над дітьми у фільмі режисера Іллі Хржановського „ДАУ. Дегенерація“. Це історія „на межі“, а кадри приголомшують. Тому наш комітет прийняв рішення звернутись до правоохоронних органів. Ми хочемо перевірити факти залучення малолітніх дітей до натуральних зйомок кадрів насилля. Також зрозуміти, якої шкоди цей факт міг завдати дітям”, - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що показ будь-яких кадрів, де присутня “нелюдська” жорстокість, навіть якщо це художній твір, можуть призводити до “популяризації” подібних дій.

“Ми вважаємо, що режисер не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Подібні факти професійної діяльності ідуть у розріз з ідеологію центру, яка полягає у захисті загальнолюдських цінностей та неприпустимості будь-якого насильства, що символізує Бабин Яр. Відповідну заяву ми направили генеральним директорам Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” та Благодійного фонду “Меморіал Голокосту „Бабин Яр“”, - додав Олександр Ткаченко.

Як повідомляв УНН, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація". Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.

За перевірку також виступила омбудсмен Людмила Денісова.

При цьому, у благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” вважають, що “значний суспільний резонанс”, який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.

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