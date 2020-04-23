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Скандал навколо проекту "Дау": у Меморіальному центрі "Бабин Яр" закликали дочекатись результатів перевірки правоохоронців

Скандал навколо проекту "Дау": у Меморіальному центрі "Бабин Яр" закликали дочекатись результатів перевірки правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" вважають, що "значний суспільний резонанс", який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Меморіального центру, керівником БФ якого є Хржановський.

“Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

“Художній керівник був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року. Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту. Ілля Хржановський та команда працюють над концепцією майбутнього меморіального центру та мають оприлюднити її цього року”, — пояснили у благодійному фонді Меморіального центру.

“Фільми Іллі Хржановського, зняті протягом 2008-2011 років, вперше були представлені цього року на міжнародному фестивалі Берлінале та були відзначені нагородами і високими оцінками міжнародних кінокритиків”, — нагадали у пресслужбі БФ.

У заяві зазначається, що нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. “Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені і, чекаємо на проведення розслідування та висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена”, — повідомили у пресцентрі.

“Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета — створення меморіального центру та гідне вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач — привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам’яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього”, — прояснили у заяві Меморіального центру.

“Також просимо пам’ятати, що в Фонді працює багато відданих, талановитих людей — істориків, архівістів, митців, менеджерів, які професійно роблять свою справу і мають на меті зробити внесок в створення музейного комплексу всеукраїнського значення, який стане важливим кроком на шляху до вшанування жертв трагедії”, — йдеться у заяві.

У заяві БФ закликав ЗМІ та громадськість бути об’єктивними та зваженими в поширенні коментарів стосовно роботи Фонду та усвідомлювати, що “Меморіальний центр „Бабин Яр“ і проект „Дау“ — це абсолютно різні проекти”.

Раніше УНН писав, що прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок одного з кінофільмів цього проекту. У свою чергу омбудсмен Людмила Денісова прокоментувала інформацію щодо участі малолітніх дітей у одному з фільмів “Дау”, чим підтримала проведення перевірки.

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