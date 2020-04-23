Скандал вокруг проекта "Дау": в Мемориальном центре "Бабий Яр" призвали дождаться результатов проверки правоохранителей

“Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизни и его права являются наивысшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов”, — говорится в сообщении.

“Художественный руководитель был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году”, — пояснили в благотворительном фонде Мемориального центра.

“Фильмы Ильи Хржановского, снятые в течение 2008-2011 годов, впервые были представлены в этом году на международном фестивале Берлинале и были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков”, — напомнили в пресс-службе БФ.

В заявлении отмечается, что нынешнее появление негативных комментариев о деятельности Хржановского как режиссера связана с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. “Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы и, ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена”, — сообщили в пресс-центре.

“Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель — создание мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач — привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия; показать значимость наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего ”, - прояснили в заявлении Мемориального центра.

“Также просим помнить, что в Фонде работает много преданных, талантливых людей — историков, архивистов, художников, менеджеров, которые профессионально делают свое дело и имеют целью внести вклад в создание музейного комплекса всеукраинского значения, который станет важным шагом на пути к чествования жертв трагедии”, — говорится в заявлении.

В заявлении БФ призвал СМИ и общественность быть объективными и взвешивать все факты при распространении комментариев относительно работы Фонда и осознавать, что “Мемориальный центр „Бабий Яр“ и проект „Дау“ — это совершенно разные проекты”.

Ранее УНН писал, что прокуратура начала уголовное производство относительно возможного пытки несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок одного из фильмов этого проекта. В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала информацию об участии малолетних детей в одном из фильмов “Дау”, чем поддержала проведение проверки.