Денісова прокоментувала інформацію щодо участі малолітніх дітей у фільмі "Дау"

“Підтримую ініціативу проведення належного розслідування у справі використання в зйомках малолітніх дітей, які містять ознаки насильства та їх незаконної експлуатації. Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку у цій ситуації. Утім наголошую, що в процесі розслідування діти не мають вдруге піддаватися психологічному травмуванню”, — написала Денісова.

Вона зазначила, що є вимоги низки міжнародних Конвенцій щодо захисту прав дітей та закликала батьків та законних представників дітей замислитись, чи необхідно “давати згоду на участь дитини, поширення інформації про неї, яка не завжди відповідає інтересам самої дитини”.

Так, на думку омбудсмена, проблема полягає в тому, що в українському законодавстві відсутній нормативно-правовий документ для захисту дітей від шкідливого впливу публічно доступної інформації.

“Необхідно переглянути національне законодавство на предмет встановлення заборон щодо участі дітей в кіно- та телепрограмах, що містять сцени насильства по відношенню до дітей. Також мають бути запроваджені санкцій щодо використання дитини в медіапросторі, критерії, які визначають шкідливість впливу на дітей публічної інформації”, — вважає Денісова.

Додамо, що кінострічка “Дау” російського режисера Іллі Хржановського знімали у Харкові з 2008 по 2011 роки. Світова прем’єра відбулася у 2019 році. У 2020 його показували на фестивалях в різних країнах.

Раніше УНН писав, що прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок цього кінофільму.