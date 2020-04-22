Денисова прокомментировала информацию об участии малолетних детей в фильме "Дау"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поддержала инициативу проведения надлежащего расследования касательно привлечения к съемкам фильма “Дау” малолетних детей и их возможного пытки в процессе съемок. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поддерживаю инициативу проведения надлежащего расследования в деле использования в съемках малолетних детей, которые содержат признаки насилия и их незаконной эксплуатации. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку в этой ситуации. Впрочем подчеркиваю, что в процессе расследования детей не должны второй раз подвергаться психологическому травмированию”, — написала Денисова.
Она отметила, что есть требования ряда международных конвенций по защите прав детей и призвала родителей и законных представителей детей задуматься, необходимо ли “давать согласие на участие ребенка, распространение информации о ней, которая не всегда соответствует интересам самого ребенка”.
Так, по мнению омбудсмена, проблема заключается в том, что в украинском законодательстве отсутствует нормативно-правовой документ для защиты детей от вредного влияния публично доступной информации.
“Необходимо пересмотреть национальное законодательство на предмет установления запретов на участие детей в кино и телепрограммах, содержащих сцены насилия по отношению к детям. Также должны быть введены санкции относительно использования ребенка в медиапространстве, критерии, которые определяют вредность воздействия на детей публичной информации”, — считает Денисова.
Добавим, что киноленту “Дау” российского режиссера Ильи Хржановского снимали в Харькове с 2008 по 2011 годы. Мировая премьера состоялась в 2019 году. В 2020 его показывали на фестивалях в разных странах.
Ранее УНН писал, что прокуратура начала уголовное производство относительно возможной пытки несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок этого фильма.