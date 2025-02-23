Скандал с закупкой генераторов для Украины: Польша должна вернуть 91 млн евро - заключение комиссии по борьбе с мошенничеством

Европейский офис по борьбе с мошенничеством выявил махинации при закупке генераторов для Украины. Согласно заключению расследования, которое было проведено Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Польша должна вернуть ЕС (Европейский Союз) 91 миллион евро. Указанные средства должны были быть использованы для закупки и поставки электрогенераторов в Украину.

Передает УНН со ссылкой на RMF24 и European Anti-Fraud Office.

Во вторник, 18 февраля было опубликовано коммюнике, посвященное завершению расследования, которое проводило OLAF по проекту закупки генераторов для Украины, - соответствующий проект Польша должна была реализовать в 2023 году.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов в Украину. Кроме того OLAF обнаружила в ходе расследования факты по завышению цен, а также "отсутствие конкуренции, необоснованные преимущества, которые были предоставлены определенным подрядчикам".

По состоянию на сейчас известно, что Европейская комиссия принимает во внимание результаты расследования и тщательно оценивает рекомендации OLAF. ЕК проведет окончательную оценку проекта закупки генераторов для Украины за средства ЕС в следующем году, то есть после окончания периода субсидирования.

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