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Скандал с закупкой генераторов для Украины: Польша должна вернуть 91 млн евро - заключение комиссии по борьбе с мошенничеством

Скандал с закупкой генераторов для Украины: Польша должна вернуть 91 млн евро - заключение комиссии по борьбе с мошенничеством

Киев  •  УНН

 • 3871 просмотра

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Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) выявило нарушения при закупке генераторов для Украины через польскую сторону. Также установлены факты завышения цен и предоставления необоснованных преимуществ определенным подрядчикам.

Европейский офис по борьбе с мошенничеством  выявил махинации при закупке генераторов для Украины. Согласно заключению расследования, которое было проведено Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Польша должна вернуть ЕС (Европейский Союз) 91 миллион евро. Указанные средства должны были быть использованы для закупки и поставки электрогенераторов в Украину.

Передает УНН со ссылкой на RMF24 и European Anti-Fraud Office.

Во вторник, 18 февраля было опубликовано коммюнике, посвященное завершению расследования, которое проводило OLAF по проекту закупки генераторов для Украины, - соответствующий проект Польша должна была реализовать в 2023 году.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов в Украину. Кроме того OLAF обнаружила в ходе расследования факты по завышению цен, а также "отсутствие конкуренции, необоснованные преимущества, которые были предоставлены определенным подрядчикам".

По состоянию на сейчас известно, что Европейская комиссия принимает во внимание результаты расследования и тщательно оценивает рекомендации OLAF. ЕК проведет окончательную оценку проекта закупки генераторов для Украины за средства ЕС в следующем году, то есть после окончания периода субсидирования.

Напомним,

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при создании системы "ДЗВИН" для ВСУ. Среди подозреваемых - высокопоставленные чиновники Генштаба и директор частной компании, которые нанесли государству ущерб на 246 млн грн.

Приобрел генераторы по заведомо завышенным ценам: подозревается директор департамента Днепровского горсовета18.11.24, 13:30 • 16724 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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