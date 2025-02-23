Скандал із закупівлею генераторів для України: Польща має повернути 91 млн євро - висновок комісії по боротьбі з шахрайством

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством виявив махінації при закупівлі генераторів для України. Відповідно до висновку розслідування, яке було проведено Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Польща має повернути ЄС (Європейський Союз) 91 мільйон євро. Зазначені кошти повині були бути використані для закупівлі та постачання електрогенераторів в Україну.

Передає УНН із посиланням на RMF24 та European Anti-Fraud Office.

У вівторок, 18 лютого було опубліковане комюніке, присвячене завершенню розслідування, яке проводило OLAF щодо проєкту закупівлі генераторів для України, - відповідний проєкт Польща мала реалізувати у 2023 році.

Європейське бюро боротьби з шахрайством рекомендувало повернути понад 91 мільйон євро, які мали піти на закупівлю та постачання електрогенераторів в Україну. Крім того OLAF виявила під час розслідування факти по завищенню цін, а також "відсутність конкуренції, необґрунтовані переваги, що були надані певним підрядникам".

Станом на зараз відомо, що Європейська комісія бере до уваги результати розслідування та ретельно оцінює рекомендації OLAF. ЄК проведе остаточну оцінку проекту закупівлі генераторів для України за кошти ЄС наступного року, тобто після закінчення періоду субсидування.

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