СК России снова "установил личность командира бригады ВСУ, причастного к обстрелу"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские следователи заявили о том, что якобы “установили личность командира бригады Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелу жителей 8 сентября, в результате которого погибла женщина”, пишет УНН со ссылкой на сообщение СК РФ.
“Им является командир 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Владимир Кокорев. Установлено, что в указанной должности он пребывает с 2017 года и как командир наделен правом отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми военнослужащими указанного воинского формирования”, — указано в сообщении.
“8 сентября 2019 года Кокорев, действуя совместно с иными лицами из состава военнослужащих 92 ОМБр ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в селе Спартак Ясиноватского района... В тот же день две местные жительницы выполняли хозяйственные работы на своем участке. При случайном контакте со снарядом произошел его подрыв, в результате которого они получили множественные осколочные ранения, одна из женщин скончалась”, — заявили в РФ.
По факту якобы “обстрела мирных жителей” Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ”).
Как сообщал УНН ранее, СК РФ заявил, что “установил причастность командира бригады ВСУ к новому обстрелу”.