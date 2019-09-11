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СК РФ заявив, що "встановило причетність командира бригади ЗСУ до нового обстрілу"

СК РФ заявив, що "встановило причетність командира бригади ЗСУ до нового обстрілу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Російські слідчі нібито “встановили причетність командира бригади морської піхоти Збройних сил України (ЗСУ) Андрія Гнатова”, який нібито “віддав наказ стріляти по співробітниках ОБСЄ” 6 вересня, пише УНН з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

“Як повідомлялося раніше, одним з фігурантів кримінальної справи є командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України Андрій Гнатов, який віддав наказ про проведення 1 вересня цього року артилерійського обстрілу цивільних осіб, в тому числі співробітників ОБСЄ і позаштатного фотокореспондента МІА „Росія сьогодні“ в селі Комінтерново. В результаті спільної роботи слідчих і оперативних служб встановлена причетність Гнатова ще до одного аналогічного злочину. 6 вересня 2019 року за його участю були проведені артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури в селі Роза Новоязівського району самопроголошеної Донецької народної республіки (офіційне формулювання російської влади — ред.). В результаті цього злочину отримала поранення мирна мешканка, яка не бере участі в збройному конфлікті”, — заявили в СК РФ.

Головним слідчим управлінням СК Росії “за даним фактом” порушено ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації).

Як писав УНН раніше, СК РФ заявляв, що встановив “причетність українського військовослужбовця до обстрілу співробітників ОБСЄ”.

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