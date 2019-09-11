СК РФ заявил, что "установило причастность командира бригады ВСУ к новому обстрелу"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 118660 просмотра

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6 марта, 17:07 • 110298 просмотра

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6 марта, 14:10 • 116606 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 9353 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российские следователи якобы “установили причастность командира бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова”, который якобы “отдал приказ стрелять по сотрудникам ОБСЕ” 6 сентября, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

“Как сообщалось ранее, одним из фигурантов уголовного дела является командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, который отдал приказ о проведении 1 сентября этого года артиллерийского обстрела гражданских лиц, в том числе сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА „Россия сегодня“ в селе Коминтерново. В результате совместной работы следователей и оперативных служб установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. 6 сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (официальная формулировка российской власти — ред.). В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте”, — заявили в СК РФ.

Главным следственным управлением СК России “по данному факту” возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Как писал УНН ранее, СК РФ заявлял, что установил “причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ”.

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