СК РФ заявил, что "установило причастность командира бригады ВСУ к новому обстрелу"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российские следователи якобы “установили причастность командира бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова”, который якобы “отдал приказ стрелять по сотрудникам ОБСЕ” 6 сентября, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
“Как сообщалось ранее, одним из фигурантов уголовного дела является командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, который отдал приказ о проведении 1 сентября этого года артиллерийского обстрела гражданских лиц, в том числе сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА „Россия сегодня“ в селе Коминтерново. В результате совместной работы следователей и оперативных служб установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. 6 сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (официальная формулировка российской власти — ред.). В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте”, — заявили в СК РФ.
Главным следственным управлением СК России “по данному факту” возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
Как писал УНН ранее, СК РФ заявлял, что установил “причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ”.