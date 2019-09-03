СК РФ заявляє, що встановив "причетність українського військовослужбовця до обстрілу співробітників ОБСЄ"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Слідчі з РФ встановили нібито “причетність командира бригади Збройних сил України до обстрілу 1 вересня співробітників ОБСЄ і фотокореспондента МІА “Росія сьогодні”. Як повідомила пресслужба СК РФ, розслідується кримінальна справа про застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК РФ), пише УНН.
“На даний момент слідчі встановили причетність командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України Андрія Гнатова до артилерійського обстрілу групи цивільних осіб 1 вересня цього року. Серед тих, хто зазнав обстрілу були особи, що не беруть участі в збройному конфлікті, в тому числі співробітники ОБСЄ і позаштатний фотокореспондент МІА „Росія сьогодні“, що знаходяться в селі Комінтерново самопроголошеної Донецької народної республіки (офіційне трактування РФ — ред.). В ході обстрілу вони змогли сховатися в безпечному місці”, — вказано у повідомленні.
Зараз у кримінальній справі “проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших посадових осіб командувача складу ЗСУ, причетних до вчинення злочинів стосовно мирних жителів південного сходу України”.
Як писав УНН нещодавно, Слідчий комітет РФ заочно звинуватив одного з командирів бригади Збройних сил України, який нібито “брав участь в обстрілі мирних громадян Донецька, де постраждали чотири людини”.