СК РФ заочно звинуватив командира бригади ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Слідчий комітет РФ заочно звинуватив одного з командирів бригади Збройних сил України, який нібито “брав участь в обстрілі мирних громадян Донецька, де постраждали чотири людини”, пише УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ.
“Зокрема слідчими зібрана достатня доказова база, яка дозволила винести постанову про притягнення як обвинуваченого у відношенні командира 24 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Валерія Гудзя. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування в збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)”, — вказано у повідомленні.
За версією російського слідства, в червні і липні 2019 року “Гудзь з іншими військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ” на території так званої “ДНР” і нібито “за наказом вищестоящих командирів і посадових осіб Міноборони і Нацгвардії України” справили артилерійський обстріл з важких видів озброєння по цивільній інфраструктурі. В результаті постраждали не менше чотирьох мирних жителів, які не беруть участі в збройному конфлікті.
Як писав УНН, СК РФ відкрив чергову справу проти ЗСУ через “обстріли житлових будинків на Донбасі”.