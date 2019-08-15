СК РФ відкрив чергову справу проти ЗСУ через "обстріли житлових будинків на Донбасі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу нібито “ще за трьома фактами артилерійських обстрілів українськими військовослужбовцями житлових будинків на Донбасі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.
“13 серпня військовослужбовці Збройних сил України здійснили з вогнепальної зброї обстріли школи № 4 в населеному пункті „Золоте-5“ в селищі Михайлівка самопроголошеної Луганської народної республіки. Також було обстріляно одне з домоволодінь по вулиці Корчагіна”, — сказали в СК.
За даними відомства, 14 серпня українські військові нібито “обстріляли житловий будинок на вулиці Артилеристів в селищі Шахти ім. Гагаріна в місті Горлівка”, який зараз контролюють бойовики “ДНР”. “В ніч з 14 на 15 серпня українські силовики в результаті прицільного артилерійського обстрілу з важких видів озброєння знищили житловий будинок по вулиці Полєтаєва в селищі Зайцеве. За даними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (“Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ)”, — повідомили у відомстві.
“Слідчі СК Росії приймають передбачені законом заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин зазначених злочинів, а також посадових осіб, які віддали і виконали незаконні накази про обстріл цивільних об’єктів”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, в липні стало відомо, СК РФ відкрив понад 300 кримінальних справ проти українських силовиків.