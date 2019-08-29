СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 15589 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114579 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116768 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122293 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126533 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151651 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150855 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11531 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Следственный комитет РФ заочно обвинил одного из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который якобы “участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, где пострадали четыре человека”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“В частности следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — указано в сообщении.

По версии российского следствия, в июне и июле 2019 года “Гудзь с другими военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ” на территории так называемой “ДНР” и якобы “по приказу вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины” произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. В результате пострадали не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте.

Как писал УНН СК РФ открыл очередное дело против ВСУ за “обстрелы жилых домов на Донбассе”.

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