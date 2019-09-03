СК РФ заявляет, что установил "причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ"

“На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года. Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА „Россия сегодня“, находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (официальная трактовка РФ — ред.). В ходе обстрела они смогли укрыться в безопасном месте”, — указано в сообщении.

Сейчас по уголовному делу “проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений в отношении мирных жителей юго-востока Украины”.

Как писал УНН недавно, Следственный комитет РФ заочно обвинил одного из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который якобы “участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, где пострадали четыре человека”.