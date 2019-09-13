СК Росії знову "встановив особу командира бригади ЗСУ, причетного до обстрілу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські слідчі заявили про те, що нібито “встановили особу командира бригади Збройних сил України, причетних до обстрілу жителів 8 вересня, в результаті якого загинула жінка”, пише УНН з посиланням на повідомлення СК РФ.
“Ним є командир 92-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Володимир Кокорєв. Встановлено, що в зазначеній посаді він перебуває з 2017 року і як командир наділений правом віддавати накази, обов’язкові для виконання всіма військовослужбовцями зазначеного військового формування”, — вказано у повідомленні.
“8 вересня 2019 року Кокорєв, діючи спільно з іншими особами зі складу військовослужбовців 92 ОМБр ВСУ, виконуючи завідомо злочинні накази вищих посадових осіб, провели прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в селі Спартак Ясинуватського району... У той же день дві місцеві мешканки виконували господарські роботи на своїй ділянці. При випадковому контакті зі снарядом стався його підрив, в результаті якого вони отримали множинні осколкові поранення, одна з жінок померла”, — заявили у РФ.
За фактом нібито “обстрілу мирних жителів” Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (“Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ”).
Як передавав УНН раніше, СК РФ заявив, що “встановило причетність командира бригади ЗСУ до нового обстрілу”.