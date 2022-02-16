СК “Днепр-1” подписал контракт с бразильским защитником
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Состав спортивного клуба “Днепр-1” пополнился еще одним новичком. Им стал 23-летний бразильский левый защитник Габриэль Бусанелло, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу клуба.
Детали
Бусанелло подписал арендное соглашение с клубом до завершения 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе спортклубовцев Габриэль будет выступать под шестым номером. Бусанелло начинал игровую карьеру в команде “Униан Фредерикуенсе”.
В 2017 году подписал контракт с клубом “Шапекоэнсе”, но там два года играл исключительно за молодежные команды. В 2019 году возвращался в аренду в родной “УНИАН Фредерикуэнсе” (12 игр, 1 гол) и был в аренде в “Пелотасе” (2 матча).
Начиная с 2020 года постоянно выступал за основной состав “Шапекоенсе”, за который провел во всех турнирах 60 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Напомним
В 2016 году самолет с футболистами “Шапокоенсе” разбился.
Что предшествовало этому
Экс-футболист “Шапекоенсе” забил гол протезом после авиакатастрофы.