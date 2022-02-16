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15 марта, 19:03 • 96309 просмотра

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15 марта, 13:44 • 127015 просмотра

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СК “Днепр-1” подписал контракт с бразильским защитником

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Состав спортивного клуба “Днепр-1” пополнился еще одним новичком. Им стал 23-летний бразильский левый защитник Габриэль Бусанелло, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу клуба.

Детали

Бусанелло подписал арендное соглашение с клубом до завершения 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе спортклубовцев Габриэль будет выступать под шестым номером. Бусанелло начинал игровую карьеру в команде “Униан Фредерикуенсе”.

В 2017 году подписал контракт с клубом “Шапекоэнсе”, но там два года играл исключительно за молодежные команды. В 2019 году возвращался в аренду в родной “УНИАН Фредерикуэнсе” (12 игр, 1 гол) и был в аренде в “Пелотасе” (2 матча).

Начиная с 2020 года постоянно выступал за основной состав “Шапекоенсе”, за который провел во всех турнирах 60 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним

В 2016 году самолет с футболистами “Шапокоенсе” разбился.

Что предшествовало этому

Экс-футболист “Шапекоенсе” забил гол протезом после авиакатастрофы.

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