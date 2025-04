Екс-футболіст "Шапекоенсе" забив гол протезом після авіакатастрофи

Фолман зіграв польового гравця у одному з благодійних поєдинків команди друзів наставника збірної Бразилії Тіте та тренером "Корінтіанса" Фабіо Карілле". Попри втрату частини ноги, Фолману вдалося забити гол протезом.

Варто відзначити, що Фолман після авіакатастрофи був призначений на пост посла "Шапекоенсе".

Нагадаємо, що в катастрофі в листопаді 2016 року загинуло щонайменше 75 людей, а вижило тільки шестеро.

Як повідомляв УНН, інший воротар "Шапекоенсе", який не полетів з командою на матч із "Атлетіко Насьйональ" (тоді сталася катастрофа), вирішив завершити кар'єру футболіста.

