СК “Дніпро-1” підписав контракт із бразильським оборонцем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Склад спортивного клубу “Дніпро-1” поповнився ще одним новачком. Ним став 23-річний бразильський лівий захисник Габріель Бусанелло, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Деталі
Бусанелло підписав орендну угоду з клубом до завершення 2022 року з правом подальшого викупу контракту. В складі спортклубівців Габріель виступатиме під шостим номером. Бусанелло починав ігрову кар’єру в команді “Уніан Фредерікуенсе”.
У 2017 році підписав контракт з клубом “Шапекоенсе”, але там два роки грав виключно за молодіжні команди. У 2019 році повертався в оренду в рідний “Уніан Фредерікуенсе” (12 ігор, 1 гол) і був в оренді в “Пелотасі” (2 матчі).
Починаючи з 2020 року постійно виступав за основний склад “Шапекоенсе”, за який провів в усіх турнірах 60 матчів, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо
У 2016 році літак із футболістами “Шапокоенсе” розбився.
Що передувало цьому
Екс-футболіст “Шапекоенсе” забив гол протезом після авіакатастрофи.