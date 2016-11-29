Авіалайнер розбився в Колумбії

“Про катастрофу вранці, 29 листопада, повідомила служба безпеки польотів департаменту Антиоквия. Літак зник з екранів радарів поблизу гори Ель-Гордо”, — йдеться в повідомленні.

На борту лайнера, що виконував чартерний рейс, перебувало 82 людей. Серед пасажирів рейсу були футболісти команди “Шапекоенсе” з міста Chapecó, яка виступає в серії “А” чемпіонату Бразилії. У середу вони повинні були грати в місті Медельїн проти місцевої команди “Атлетіко”