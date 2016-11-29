Авиалайнер разбился в Колумбии

"О катастрофе утром, 29 ноября, сообщила служба безопасности полетов департамента Антиоквия. Самолет пропал с экранов радаров вблизи горы Эль-Гордо", - говорится в сообщении.

На борту лайнера, выполнявшего чартерный рейс, находилось 82 человека. Среди пассажиров рейса были футболисты команды "Шапекоэнсе" из города Chapecó, которая выступает в серии "А" чемпионата Бразилии. В среду они должны были играть в городе Медельин против местной команды "Атлетико"