Ситуация в курской области: росСМИ пишут о захвате ВСУ населенного пункта суджа

российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в судже курской области, а также о захвате самого города, передает УНН.

Детали

Как заявляют в некоторых z-пабликах, ВСУ взяли под контроль одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе, а также, что суджа перешла под контроль ВСУ. Также военкоры заявляют, что российское командование приняло решение "сдать" суджу. Кроме того пишут, что до курской АЭС осталось "полдороги".

Отмечается, что газораспределительная станция находится возле КПП суджа, которое уже разрушено. Также публикуют фото КПП.

Некоторые военкоры сообщают, что суджа находится в оперативном окружении, а по пограничному отделу "работает" танк.

Еще один z-блогер владислав поздняков опубликовал карту территории, захваченной украинскими войсками. На ней видно по меньшей мере 11 населенных пунктов курской области, которые перешли под контроль ВСУ.

В местном Telegram-канале "Суджа родная" заявляют, что поступает информация, что город находится под контролем ВСУ.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" отметил, что никакая карта не покажет реальной обстановки.

"И, откровенно говоря, это не нужно выносить на всеобщее обозрение, ребята имеют гораздо больше успехов, чем показывают наши или российские аналитики. Поэтому и я воздержусь от инфы о продвижении или взятии населенных пунктов, разве сообщать интересные факты или эпизоды от собратьев", - сообщил военный.

Украинские власти официально ситуацию в приграничных районах не комментировали.

Нардеп Марьяна Безуглая намекнула на события в курской области, отметив, что "желает успехов Сырскому с этим проектом".

Позже Безуглая заявила, что "воздерживается от комментариев о происходящем".

В сети начали появляться кадры техники с нарисованным "треугольником" на броне, но пока нельзя подтвердить, что это кадры из курской области, и что это техника ВСУ.

Также распространяется информация, что после заседания совбеза рф путин может выдвинуть ультиматум Западу: или прекращение поставок оружия Украине, или рф осуществит массированный ракетный удар. Однако, не понятно массированный удар по странам Запада, или по Украине.

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф, обвинив "киевский режим" в очередной попытке провокаций и обвинил Украину в неизбирательной стрельбе из различных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.