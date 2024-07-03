Ситуация в энергосистеме остается достаточно непростой. Украинцев призывают не включать все энергоемкие приборы после восстановления электроснабжения. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Ситуация действительно остается достаточно непростой в энергосистеме, как следствие обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Мы выходим и покрываем спрос собственной генерацией и импортом с целью интенсификации импорта для того, чтобы увеличить доступную мощность на коммерческой основе - рассказал Колесник.

Он напомнил, что правительством приняты соответствующие решения о предоставлении возможности частным предприятиям, промышленным предприятиям контрактовать от 80% их потребления по импорту, при этом не применяются графики ограничения мощности. Таким образом, Минэнерго пытается использовать существующую мощность 1,7 ГВт на максимум.

"Тем не менее, при этом проводим переговоры с европейскими коллегами. По инициативе министра (энергетики - ред.) Галущенко есть межгосударственный диалог в части увеличения этой мощности до 2,2 ГВт. Также есть вопрос того, что фактически на работу прогнозных графиков ограничения мощности влияет также и фактический спрос. Жара негативно повлияла на повышение потребления, что, собственно, и уменьшает количество доступной мощности и приводит к увеличению графиков, фактически, ограничения мощностей", - отметил Колесник.

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Поэтому Колесник призвал ответственно потреблять электроэнергию.

"Даже если восстановлено электроснабжение - не нужно включать все энергоемкие приборы, ведь это создает дополнительную нагрузку на энергосистему и, как следствие, ограничение графиков мощности", - сказал Колесник.

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Дополнение

В Укрэнерго сообщали, что сегодня, 3 июля, будут выключать свет с 08:00 до 13:00 - в две очереди, в остальные часы суток - в три очереди.