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Ситуація в енергосистемі залишається досить непростою - Міненерго

Київ • УНН

 • 19488 перегляди

Україна стикається з нестачею електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, що вимагає відповідального споживання електроенергії та збільшення імпортних потужностей для задоволення попиту.

Ситуація в енергосистемі залишається досить непростою - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається досить непростою. Українців закликають не вмикати всі енергоємні прилади після відновлення електропостачання. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

Ситуація дійсно залишається досить непростою в енергосистемі, як наслідок обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ми виходимо та покриваємо попит власною генерацією та імпортом з метою інтенсифікації імпорту для того, щоб збільшити доступну потужність на комерційній основі

- розповів Колісник.

Він нагадав, що урядом ухвалено відповідні рішення щодо надання можливості приватним підприємствам, промисловим підприємствам контрактувати від 80% їх споживання за імпортом, при цьому не застосовуються графіки обмеження потужності. Таким чином, Міненерго намагається використати існуючу потужність 1,7 ГВт на максимум.

"Тим не менше, при цьому проводимо перемовини з європейськими колегами. За ініціативи міністра (енергетики - ред.) Галущенка є міждержавний діалог в частині збільшення цієї потужності до 2,2 ГВт. Також є питання того, що фактично на роботу прогнозних графіків обмеження потужності впливає також й фактичний попит. Спека негативно вплинула на підвищення споживання, що, власне, і зменшує кількість доступної потужності та призводить до збільшення графіків, фактично, обмеження потужностей", - зазначив Колісник.

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Тому Колісник закликав відповідально споживати електроенергію.

"Навіть якщо відновлено електропостачання - не потрібно вмикати всі енергоємні прилади, адже це створює додаткове навантаження на енергосистему і, як наслідок, обмеження графіків потужності", - сказав Колісник.

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Доповнення

В Укренерго повідомляли, що сьогодні, 3 липня, будуть вимикати світло з 08:00 до 13:00 - у дві черги, в інші години доби - у три черги.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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