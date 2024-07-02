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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Як завтра в Україні вимикатимуть світло: в Укренерго дали роз'яснення

Київ • УНН

 • 16783 перегляди

Укренерго повідомило, що через високе енергоспоживання, спричинене спекою, 3 липня буде дві черги відключень електроенергії з 08:00 до 13:00 та три черги в інший час доби.

Як завтра в Україні вимикатимуть світло: в Укренерго дали роз'яснення

В Укренерго повідомили, як завтра будуть вимикати світо - з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги, передає УНН.

"Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

"Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - резюмували в Укренерго.

Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень18.06.24, 16:29 • 16140 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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