Як завтра в Україні вимикатимуть світло: в Укренерго дали роз'яснення
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що через високе енергоспоживання, спричинене спекою, 3 липня буде дві черги відключень електроенергії з 08:00 до 13:00 та три черги в інший час доби.
В Укренерго повідомили, як завтра будуть вимикати світо - з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги, передає УНН.
"Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
"Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - резюмували в Укренерго.
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