Как завтра в Украине будут выключать свет: в Укрэнерго дали разъяснения

В Укрэнерго сообщили, как завтра будут выключать свет - с 08:00 до 13:00 - две очереди, в остальные часы суток - три очереди, передает УНН.

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно. Причина - высокий уровень энергопотребления из-за жары", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

"Когда свет есть - потребляйте, пожалуйста, экономно", - резюмировали в Укрэнерго.

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