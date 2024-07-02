Как завтра в Украине будут выключать свет: в Укрэнерго дали разъяснения
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что из-за высокого энергопотребления, вызванного жарой, 3 июля будет две очереди отключений электроэнергии с 08:00 до 13:00 и три очереди в другое время суток.
В Укрэнерго сообщили, как завтра будут выключать свет - с 08:00 до 13:00 - две очереди, в остальные часы суток - три очереди, передает УНН.
"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно. Причина - высокий уровень энергопотребления из-за жары", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.
"Когда свет есть - потребляйте, пожалуйста, экономно", - резюмировали в Укрэнерго.
Должны привыкнуть, потому что они будут с нами в течение года: гендиректор YASNO о графиках отключений18 июня 2024, 13:29 • 15768 просмотров