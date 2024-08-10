Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко

Ситуация в украинской энергетике остается сложной, хотя отключений света нет и этот тренд будут пытаться сохранять и дальше, враг каждый день продолжает атаковать украинскую энергетику. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Ситуация сложная, даже несмотря на то, что отключений нет, и я думаю, что мы этот тренд будем пытаться сохранять и дальше. Но ситуация сложная, потому что враг на самом деле каждый день атакует энергетику. Это пока не масштабные удары, но каждый день происходят атаки на энергообъекты, поэтому, безусловно, ситуация сложная, но мы делаем все, чтобы система была целостной, чтобы она работала, делаются ремонты, восстановление. Мы готовимся к зиме", - сказал Галущенко.

Напомним,

Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Накануне было аварийное энергоснабжение из Польши. Из-за непогоды без света остались 4 населенных пункта в Киевской и Кировоградской областях. Из-за боевых действий и технарушений обесточен 491 населенный пункт.