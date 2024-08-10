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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко

Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 11:14  •  5278 просмотра

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о сложной ситуации в энергетике на фоне ежедневных атак врага. Несмотря на это, отключений света нет, и власти пытаются сохранить этот тренд.

Ситуация в украинской энергетике остается сложной, хотя отключений света нет и этот тренд будут пытаться сохранять и дальше, враг каждый день продолжает атаковать украинскую энергетику. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Ситуация сложная, даже несмотря на то, что отключений нет, и я думаю, что мы этот тренд будем пытаться сохранять и дальше. Но ситуация сложная, потому что враг на самом деле каждый день атакует энергетику. Это пока не масштабные удары, но каждый день происходят атаки на энергообъекты, поэтому, безусловно, ситуация сложная, но мы делаем все, чтобы система была целостной, чтобы она работала, делаются ремонты, восстановление. Мы готовимся к зиме", - сказал Галущенко.

Напомним,

Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Накануне было аварийное энергоснабжение из Польши. Из-за непогоды без света остались 4 населенных пункта в Киевской и Кировоградской областях. Из-за боевых действий и технарушений обесточен 491 населенный пункт.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономикаполитика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
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